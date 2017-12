FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer verhandelt exklusiv mit Television Française 1 SA über einen möglichen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an dem französischen Medienunternehmen Aufeminin. Der MDAX-Konzern hält 78,43 Prozent an der Aufeminin-Gruppe, die digitale Angebote und Produktabonnements zu Themen wie Mode, Beauty, Lifestyle, Kochen und Gesundheit bietet, in Deutschland etwa über die Seite Gofeminin.de

Sie ist Teil des Segments Marketing Media der Axel Springer SE. Ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Verhandlungspartnern zustande kommt, werde von dem weiteren Verlauf der Gespräche abhängen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2017 04:02 ET (09:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.