BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 08-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 08/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5431116.16 217.2012062 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 08/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6538939.19 16.23004532 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 08/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21259903.94 233.9543967 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 08/12/2017 IE00B8JF9153 1360419 EUR 9484914.867 6.9720541 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 08/12/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9325979.22 288.0611342 Daily ETP



Boost ShortDAX 08/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6706582.139 6.0717283 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/12/2017 IE00B7Y34M31 174883 USD 102468408.9 585.9254984 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 08/12/2017 IE00B8K7KM88 6298472 USD 42207531.57 6.7012335 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 10830022.39 988.41128 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 08/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22863637.58 3.2352234 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/12/2017 IE00B7ZQC614 136417567 USD 126218989.7 0.92524 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 08/12/2017 IE00B7SX5Y86 914653 USD 46539754.44 50.882416 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 08/12/2017 IE00B8HGT870 665348 USD 14081388.74 21.1639454 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 08/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4905964.934 118.2872799 Daily ETP



Boost Copper 3x 08/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 1876523.264 21.2005385 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 08/12/2017 IE00B8KD3F05 47997 USD 3190892.622 66.4810847 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/12/2017 IE00B8VC8061 237929873 USD 43723087.94 0.1837646 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/12/2017 IE00B76BRD76 124782 USD 5922707.939 47.4644415 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 08/12/2017 IE00B7XD2195 6169197 USD 17444562.48 2.8276877 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 08/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 2029934.651 121.4438918 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2290615.36 40.77279032 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 08/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2473738.844 66.20116262 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 08/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 414640.1408 157.8378914 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 08/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20726262.87 53.2268336 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 08/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1880797.257 216.5320352 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 08/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 250075732.2 4855.839461 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 08/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 168932605.2 20753.3913 Daily ETP



Boost Palladium 08/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 894548.5136 48.1328229 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 08/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1351256.028 142.6730048 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 08/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 789162.6676 162.2789775 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 08/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 187354.7155 3.3485499 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 08/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 388134.332 74.6412177 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 08/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 661832.9894 89.5094657 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 08/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 467452.027 78.471047 Daily ETP



Boost Silver 2x 08/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 211135.7722 70.0284485 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 08/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 571998.4549 39.076271 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 42324136.05 9.1408971 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 08/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 40145578.65 97.8974211 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1783533.656 139.5566241 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKS8QM96 296001 EUR 13790775.04 46.5902988 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 992218.82 135.9203863 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 73001547.79 54.9603261 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114978.8562 140.0473279 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8079840.642 50.37181518 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 263030.019 105.2120076 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 08/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10532610.19 79.6651579 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/12/2017 IE00BLS09N40 627801 EUR 25354671.09 40.3864777 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 08/12/2017 IE00BLS09P63 346820 EUR 5463621.934 15.75348 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3840978.04 105.6926898 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 4979942.011 41.3506544 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 08/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3378820.172 17.8012527 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 08/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1017418.85 91.849675 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 612116.7424 33.2943564 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 08/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 793816.1692 56.459187 Short Daily ETP



Boost Brent 08/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7513931.177 20.6079629 Oil ETC



Boost Gold 08/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2821212.607 25.4465906 ETC



Boost Natural Gas 08/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 873483.583 19.9648827 ETC



Boost BTP 10Y 5x 08/12/2017 IE00BYNXNS22 179650 EUR 7053315.935 39.2614302 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 08/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3609410.814 47.0735408 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 08/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1542512.873 80.1138918 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 08/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 554128.1921 74.9328184 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 08/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1775909.751 90.2301469 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/12/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6328754.758 42.3614265 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 08/12/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5683316.843 16.9117645 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/12/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 5655353.504 230.4357226 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 08/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 287915.0747 26.1740977 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 08/12/2017 IE00BYTYHQ58 34716784 USD 6185687.291 0.1781757 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 08/12/2017 IE00BYMB4Q22 92634 EUR 14770089.3 159.4456603 ETP



