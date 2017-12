--------------------------------------------------------------



Zürich (ots) - Seit drei Monaten leitet der ehemalige Manor-Chef

Bertrand Jungo die hoch umstrittene Werbevermarkterin Admeira. Der

CEO kann den Wirbel um das Joint-Venture von SRF, Swisscom und

Ringier «nicht verstehen», wie er in seinem ersten Interview seit

Amtsantritt gegenüber persoenlich.com sagt. Admeira sei von den

massgeblichen Institutionen legitimiert worden und damit rechtens.



Der Verband Schweizer Medien (VSM) kämpft an allen Fronten gegen

Admeira. Er stört sich daran, dass SRG und Swisscom mit nur einem

privaten Medienunternehmen zusammenarbeiten. Beim Bundesgericht ist

eine Klage des VSM hängig und auch das Parlament befasst sich mit

möglichen Regeln bezüglich Kooperationen der SRG. Jungo dazu: «Wir

haben immer wieder klar gesagt, dass wir offen sind für Partner und

Aktionäre. Es ist eine unternehmerische Freiheit, davon Gebrauch zu

machen oder nicht.»



Im Interview nimmt der Admeira-CEO erstmals Stellung zu

verschiedenen Forderungen des VSM. Admeira müsse sich aufspalten und

im Bereich Datenmanagement allen Zugang gewähren. Dies lehnt der

52-Jährige im Gespräch mit persoenlich.com «dezidiert ab». «Es kann

nicht sein, dass sich am Schluss jeder aus einem grossen Datenpool

bedienen kann», sagt er. Das Unternehmen verweigert Gespräche mit den

Verlegern über eine solche Branchenlösung vehement. «Wir sind bereit,

mit allen Mitgliedern des Verbands zu sprechen, aber nicht im

Gesamtpaket», sagt der CEO. Nur auf Wirtschaftlichkeit und enger

Kooperation basierende Allianzen könnten die Anforderungen für

erfolgreiches Targeting erfüllen.



Angesprochen auf das Verbot von zielgruppengerechter Werbung bei

der SRG, sagt Jungo: «Da liegt unausgeschöpftes Potenzial brach. Wir

würden uns wünschen, es gäbe diese Einschränkung nicht». Welcher

Umsatz dem Unternehmen dadurch entgeht, kann der CEO nicht beziffern.

«Wir sind noch ganz am Anfang der Entwicklung. Es wäre noch viel zu

früh, über Umsätze zu sprechen.»



Für Aufregung sorgte zudem die Lancierung der

Content-Marketing-Abteilung Adtelier im Spätsommer. Das neunköpfige

Team arbeitet laut Jungo stark projektbasiert und bemüht sich um

komplett zugeschnittene Lösungen für Werbeauftraggeber. Aber:

«Adtelier arbeitet nicht für SRG-Titel», stellt er klar. Native

Advertising und Storytelling seien hauptsächlich Print- und

Onlinewerbeformen. Und Onlinewerbung sei der SRG gesetzlich nicht

gestattet.



Die Agenturen störten sich daran, dass sie mit Adtelier neu von

einer Firma mit staatlicher Unterstützung konkurrenziert würden.

Hierfür hat Bertrand «gewisses Verständnis», wie er im Interview

sagt. Diese Ankündigung in einem nervösen Branchenumfeld habe viel

Platz für Interpretation geboten. Inzwischen habe man sich mit den

Mediaagenturen und dem Verband Leading Swiss Agencies ausgesprochen.



