Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat am Freitag im Zuge einer abnehmenden Risikoaversion einen Teil des Wochengewinns wieder abgegeben, so die Analysten der Helaba.Nachrichten hätten für Abgabedruck gesorgt, wonach die Europäische Kommission bereit sei, die zweite Phase der "Brexit"-Verhandlungen zu beginnen. Die technische Situation für den März-Kontrakt sei positiv zu beurteilen. So stehe der DMI im Kauf. Vor zu viel Optimismus warne jedoch die Stochastik, die im überkauften Bereich drehe.

