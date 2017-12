Liebe Trader,

Am letzten Tag der vergangenen Handelswoche konnte der Dax-Index einen seit den Jahreshochs aus Anfang November bestehenden Abwärtstrend mit einem Kurssprung überwinden und hat sich zeitgleich an die obere Handelsspanne aus den Vorwochen bei 13.200 Punkten hochgeschoben. Zu Beginn dieser Woche profitiert das Barometer zwar von eine festen US-Börse und einem freundlicher asiatischer Markt - doch die Hürde bei 13.200 Zählern konnte bislang noch nicht geknackt werden. Dabei scheint es so, als ob der Dax erst noch seine zuletzt gerissene Kurslücke schließen möchte, ehe es auf frische Hochs weiter rauf geht. Rücksetzer eignen sich daher ganz besonders gut für den Aufbau von Long-Positionen.

Long-Chance:

Sobald der Dax-Index im Bereich von 13.080 Punkten einen Boden findet, können anschließend Long-Positionen mit einem Zielhorizont bei 13.400 Punkten aufgebaut werden. Bei entsprechender Stärke könnte es darüber sogar bis an die Jahreshochs von 13.525 Zählern weiter rauf gehen. Bedingung für beide Szenarien ist jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über die kurzfristige Widerstandszone von 13.209 Punkten. Ein direkter Ausbruch ohne vorherigen Rücksetzer würde für sukzessive Stärke sprechen. Sobald es mit dem Aktienbarometer unter das Niveau von 12.990 Punkten abwärts geht, so muss ein Rückzug des Barometers zurück an die untere Handelsspanne von 12.840 Punkten einkalkuliert werden. Dies würde jedoch zweifelslos die bisherige Schleichfahrt des Index forcieren.

Wiederstände: 13.200 / 13.271 / 13.369 / 13.400 / 13.525 / 13.600

Unterstützungen: 13.115 / 13.083 / 13.000 / 12.983 / 12.900 / 12.840

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13.171 Punkte; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

