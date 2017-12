Was?

Nachdem bluebird bio (WKN:A1W025) die Investoren über die Präsentationen informiert hat, die es in Kürze auf einer wichtigen Industriekonferenz halten wird, stieg die Aktie laut S&P Global Market Intelligence im November um 24,2 %.

Wie bitte?

Das Unternehmen ist auf dem neuesten Stand der Gentherapie-Forschung, und im November enthüllte das Management Daten, die es auf der Konferenz der American Society of Hematology präsentieren wird, die vom 9. Dezember bis zum 12. Dezember stattfindet.



Die Forscher werden aktualisierte Ergebnisse für bluebird bios LentiGlobin bei transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie und schwerer Sichelzellkrankheit diskutieren. Sie werden auch die Daten für bb2121 aktualisieren, ihre chimäre Antigenrezeptor T-Zell-Therapie (CAR-T) ...

