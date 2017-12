Unterföhring (ots) -



Erfolgreiches Halbfinale: "The Voice of Germany" punktet am Sonntag in SAT.1 mit hervorragenden 15,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre, konnte sich im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich steigern und machte SAT.1 damit zum Marktführer. Und sie wurden von den Zuschauern ins Finale am Sonntag, 17. Dezember, live in SAT.1. gevotet: Natia Todua (21, Bruchsal, TeamSamu), Benedikt Köstler (17, Burgthann bei Nürnberg, TeamMark), BB Thomaz (33, Düsseldorf TeamYvonne) und Anna Heimrath (20 Graz, Österreich, TeamFanta).



Anschließend: Erfolgreicher Abschluss für die erfolgreichste Staffel. Luke Mockridge freut sich über sehr gute 12,7 Prozent Marktanteil für die vorerst letzte Folge von "LUKE! Die Woche und ich" 2017. Die vierte Staffel der Comedy-Show erzielte Marktanteile von bis zu 18,0 Prozent.



Das sind die vier Finalisten von "The Voice of Germany":



Mit ihrer einzigartigen und gewaltigen Soul-Stimme konnte sie die Zuschauer überzeugen: Natia Todua (21, Bruchsal) singt "Somebody To Love" von Queen und zieht mit 57,7 der Voting-Stimmen für TeamSamu ins Finale ein.



Im TeamMark der Größte! Benedikt Köstler, 17 Jahre aus Burgthann (bei Nürnberg), zeigt einmal mehr, wie kraftvoll seine Stimme ist. Seine gefühlvolle Version von Ben E. Kings "Stand By Me" bringen ihm deutliche 71,8 Prozent der Zuschauerstimmen und einen verdienten Platz im Finale.



Standing Ovation im TVOG-Studio für BB Thomaz aus Düsseldorf. Im TeamYvonne setzt sich die Soul-Diva mit "Every Breath You Take" (The Police) und viel Gefühl durch. 52,3 Prozent der Zuschauer voten die 33-Jährigen ins Finale.



So stark und so zerbrechlich: Anna Heimrath (20, Graz, Österreich) singt "People Help The People" von Birdy und hat damit 53,4 Prozent der Zuschauerstimmen auf ihrer Seite. Damit vertritt die Österreicherin im Finale TeamFanta.



Wildcard-Voting: Neben den vier Finalisten haben noch zwei weitere Talente die Chance, ab dem 27. Dezember mit auf Tour zu gehen. Dafür können die Fans online beim Wildcardvoting für ihre Favoriten abstimmen. Wer bei der "The Voice of Germany - Live in Concert"-Tour dabei ist, wird im großen Finale am 17. Dezember verkündet: https://www.the-voice-of-germany.de/wildcard-voting



Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 17. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



