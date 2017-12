Keine Frage, Dax-Werte sind in diesem Jahr super gelaufen. Noch besser allerdings schneiden die kleinen Werte aus dem S-Dax ab. Mit einem entsprechenden Nebenwerte-Fonds kann man sein Depot nochmals pushen.Für Anleger waren die zurückliegenden Monate höchst erfreulich: Das deutsche Börsenbarometer Dax kletterte in den vergangenen zwölf Monaten um satte 22 Prozent. Wer statt in Standardwerte jedoch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert hatte, konnte sich im selben Zeitraum sogar über ein Plus von 30 Prozent freuen - damit lohnt sich ein Blick auf den S-Dax. Denn der kleine Bruder des Dax entwickelt sich in Hausse-Phasen oft noch besser als Standardwerte. Zwar sind diese Nebenwerte inzwischen recht hoch bewertet, geht man allerdings davon aus, dass der Aufwärtstrend in den kommenden Monaten weiter anhält, könnte sich ein Einstieg dennoch noch lohnen.

