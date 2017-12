Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Der in Stuttgart lebende Fantasy-Autor Bernd Perplies ist bekannt für seine sprachliche Gewalt und das fesselnde Kopfkino, das er damit erzeugt. Seine Werke "Magierdämmerung" und die "Carya"-Trilogie sind mehrfach ausgezeichnet. Unter dem Pseudonym Wes Andrews veröffentlichte er außerdem die Space-Western-Reihe "Frontiersmen". Mit "Der Drachenjäger: Die erste Reise ins Wolkenmeer" startet er nun eine neue abenteuerliche Fantasy-Reihe in bester Tradition von Tad Williams und Naomi Novik. Oliver Heinze mit unserem Audible-Hör-Tipp der Woche.



Sprecher: Lian lebt und arbeitet in Skargakar am Rande des geheimnisvollen Wolkenmeeres. Die Stadt ist im ganzen Land berühmt, weil ihre Bewohner mit selbst gebauten Flugschiffen auf Drachenjagd gehen. Lian ist aber kein Drachenjäger, er schleift magische Kristalle für die Flugschiffe, damit die überhaupt vom Boden abheben und in die Lüfte aufsteigen können. Seinen Job liebt er über alles:



O-Ton 1 (Der Drachenjäger, 16 Sek.): "Er kam auch deshalb Tag für Tag hierher, weil ihn der glühende Kyrillian faszinierte. Für Lian hatte der Kristall Symbolgehalt. Er stand für alles Geheimnisvolle, was dort draußen in den dunstigen Weiten des Wolkenmeers lag."



Sprecher: Eines Tages jedoch greift eine Horde schwer bewaffneter Schläger Lian an. Der wehrt sich mit einem Messer und ersticht dabei unabsichtlich einen der Angreifer:



O-Ton 2 (Der Drachenjäger, 21 Sek.): "Was habe ich getan? Und was soll ich jetzt nur machen? Mein Leben ist verwirkt. Ich muss fort aus Skargakar. Kann ich überhaupt noch mal nach Hause?" Gedanken wie diese wirbelten Lian durch den Kopf wie Laub in einem der gefürchteten Herbststürme hier an der Küste. Er hatte Casran getötet, den Sohn eines der gefährlichsten Männer von Skargakar.



Sprecher: Aus Angst vor Rache flieht Lian völlig verzweifelt aus Skargakar, damit Gras über die Sache wachsen kann. Er heuert auf dem Flugschiff des berühmt-berüchtigten und überaus ehrgeizigen Kapitäns Adaron an. Ein großer Fehler, wie sich schon bald herausstellt. Denn Adaron hat es auf den legendenumwobenen Urdrachen abgesehen und ist bereit, bei dieser Jagd wirklich alles und jeden zu opfern:



O-Ton 3 (Der Drachenjäger, 38 Sek.): "Darum fahren wir hinaus ins Wolkenmeer, in die Breiten jenseits der Inseln der Taijirin, dorthin, wo nie zuvor jemand gewesen ist. Um Garganthuan zu finden und ihn zu töten und seinen leblosen Körper bis nach Skargakar zu schleppen, damit seine Legende dort endet, wo sie ihren Anfang nahm, und durch eine neue ersetzt wird, nämlich die Legende von der Carryola und ihrer todesverachtenden Mannschaft, der gelang, was niemand sonst zu träumen gewagt hätte. Das schwöre ich Euch, so wahr ich hier vor Euch stehe!"



Abmoderationsvorschlag:



Ob es dem flüchtigen Kristallschleifer Lian gelingt, noch einmal seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, erfahren Sie in "Der Drachenjäger: Die erste Reise ins Wolkenmeer" von Bernd Perplies. Die ungekürzte, von Oliver Siebeck gelesene Hörbuch-Fassung gibt's exklusiv nur bei Audible zum Download. Mehr dazu erfahren Sie unter audible.de/tipp.



