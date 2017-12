Tel Aviv, Israel und New York (ots/PRNewswire) -



prooVs bahnbrechende Proof-of-Concept-Plattform gewinnt den Titel "Enterprise Product of the Year - Software"



prooV (http://www.proov.io), die weltweit erste PoC-as-a-Service-Plattform, erhielt bei den Biz Awards, dem einzigen unabhängigen wirtschaftlichen Auszeichnungsprogramm, das jedes Jahr von einer Jury aus bekannten Herausgebern und Journalisten maßgeblicher Publikationen in Nordamerika gestaltet wird, die Goldmedaille im Bereich "Enterprise Product of the Year - Software".



prooV ermöglicht es Startups und Unternehmen, PoCs über einen sicheren Remote-Zugang zu Testumgebungen zu ermitteln, aufzurufen und durchzuführen und fördert und rationalisiert so ihre Proof-of-Concept(PoC)-Abläufe. Es verwendet proprietäre Techniken für "tiefes Lernen", um die IT-Umgebung von Unternehmen widerzuspiegeln und verkürzt so den oftmals mühseligen und zeitraubenden Prozess von Suche, Testvorgängen und Prüfung neuer Lösungen auf einige wenige Wochen. Die Plattform von prooV bietet Hunderte von Startup-Technologien in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Big Data, Cybersicherheit und Internet of Things und ermöglicht Unternehmen damit einen ausführlichen Überblick über die perfekten Technologien und die damit zusammenhängenden Benchmarks, die ihren geschäftlichen Zielen entsprechen.



Die Teilnehmer bei den Best in Biz Awards bewegen sich jedes Jahr auf einem Spektrum, das von den innovativsten örtlichen Startups bis hin zu den bekanntesten globalen Marken reicht. Das siebte alljährliche Programm zeichnete sich durch eine besonders rege Teilnahme aus, mit mehr als 650 Beiträgen aus einer beeindruckenden Palette an öffentlichen und privaten Unternehmen jeglicher Größenordnung und aus den verschiedensten Branchen und geografischen Regionen in den USA und Kanada. Die Auszeichnungen der Best in Biz Awards 2017 wurden in 65 Kategorien vergeben, darunter: Company of the Year, Fastest-Growing Company, Most Innovative Company, Best Place to Work, Support Department, Executive of the Year, Most Innovative Product, Best New Product, App, Event und Website of the Year.



"Trotz der rasanten technologischen Fortschritte in praktisch allen Bereichen und Vertikalen hat sich der PoC-Ablauf bislang nicht verändert. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Innovationsphase für einige der größten Marken weltweit beschleunigt und die Art und Weise, wie Unternehmen Technologien prüfen und testen, von Grund auf transformiert", erklärte Toby Olshanetsky, Mitgründer und CEO von prooV. "Die Auszeichnung unserer PoC-Plattform durch Best in Biz ist ein Beweis dafür, dass wir die technologische Lücke bei den Unternehmen schließen und als Keimzelle der Innovation für Startups und Unternehmen in aller Welt auftreten."



Seit 2011 werden die Gewinner der Best in Biz Awards anhand der Wertung unabhängiger Jurys aus bekannten Herausgebern und Journalisten einiger der renommiertesten Zeitungen, Fernsehsendungen und Publikationen für Wirtschaft, Verbraucher, Technologie und Handel in Nordamerika ermittelt. Was die Best in Biz Awards so einzigartig macht, ist unter anderem die unverwechselbare Zusammensetzung seiner Juroren-Teams, die es ermöglicht, das unvergleichliche Ausmaß an Fachkenntnissen, Knowhow und Objektivität seiner Jurymitglieder für die Ermittlung der Preisträger optimal auszunutzen. Zur Jury von 2017 gehörten Mitarbeiter von: Accounting Today, AdWeek, Associated Press, Atlanta Tribune, Business News Daily, Consumer Affairs, Entrepreneur, eWeek, Forbes, Harvard Business Review, Healthcare Innovation News, Inc., Investment Advisor Magazine, Laptop, MediaPost, Pittsburgh Business Times, Security Products Magazine, Wired, WLRN und Yahoo Tech.



Über prooV



prooV (https://proov.io) ist die erste PoC-as-a-Service-Plattform, die globale Unternehmen und Startups/unabhängige Software-Anbieter zusammenbringt, um Proof of Concepts (PoCs) durch entfernte, sichere und daten-reiche Umfelder zu entdecken, zu verbinden, auszuführen und auszuwerten. Gegründet von Serienunternehmern, die die Unwirtschaftlichkeiten in den modernen PoC-Prozessen erkannt haben, bietet prooV radikale neue Ansätze für das Testen, das Tracking und die Analyse von Anbieterlösungen, wodurch der Weg von RFP zu PoC verkürzt wird.



Über die Best in Biz Awards



Seit 2011 hat sich die Best in Biz Awards, Inc. als einziges unabhängiges Wirtschaftspreisprogramm hervorgetan, dessen Jury jedes Jahr aus einem Who's Who bekannter Journalisten und Herausgeber renommierter Publikationen aus Nordamerika und dem Rest der Welt besteht. Die Preise der Best in Biz Awards werden in zwei separaten Programmen vergeben: Nordamerika und International, und außerdem in 65 Kategorien, darunter Company, Team, Executive, Product und PR and Media. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.bestinbizawards.com.



