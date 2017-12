Frankfurt - Der Euro hat am Montag zu Beginn der neuen Handelswoche zum US-Dollar zugelegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1824 Dollar und damit mehr als am Freitagabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro zum Wochenstart dagegen leicht nachgegeben. Am Vormittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1671 CHF um. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Franken noch deutlicher. Er fiel um knapp einen halben Rappen und kostet am Montagvormittag 0,9871 CHF.

