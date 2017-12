Bonn - Die Beschäftigung in den USA hat im November kräftig zugenommen, so die Analysten von Postbank Research. Der Stellenzuwachs habe sich im Vormonatsvergleich auf 228 Tsd. belaufen, womit die Markterwartung von 195 Tsd. spürbar übertroffen worden sei. Der Beschäftigungsaufbau habe auf einer breiten Basis gestanden. Im Servicesektor habe sich ein Stellenplus von 159 Tsd., im Verarbeitenden Gewerbe von 31 Tsd. und im Bausektor von 24 Tsd. ergeben. Zugleich habe die Arbeitslosenquote bei 4,1% verharrt und bewege sich damit weiterhin in etwa auf Vollbeschäftigungsniveau.

