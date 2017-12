FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1801 (1845) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 358 (359) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 249 (255) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 664 (673) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2161 (2169) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1211 (1190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1408 (1305) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 184 (168) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 697 (687) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL GROU TARGET TO 294 (279) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 203 (188) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 678 (663) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1361 (1256) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS TRINITY MIRROR PRICE TARGET TO 77 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 106 (108) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INMARSAT TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 580 (860) PENCE - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 495 (507) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 227 (257) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1413 (1659) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1400 (1075) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 774 (750) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 774 (750) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1150 (1075) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2460 (2420) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 365 (354) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1000 (800) PENCE - GOLDMAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2080 (2040) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 1261 (1208) PENCE - 'CONV BUY LIST' - HSBC CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 780 (840) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 730 (820) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6600 (6000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4400 (4150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 95 (125) P - 'UNDERPERFORM' - MORGAN STANLEY CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - MORGAN STANLEY CUTS IMPERIAL BRANDS-KURSPRICE TARGET TO 3400 (3750) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS SMITH & NEPHEW TO 'EQUAL-W.' (OW) - TARGET 1558 (1633) P - MORGAN STANLEY RESUMES SPIRE HEALTHCARE WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 270 PENCE - MS RAISES CONVATEC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 249 (231) P - RBC CAPITAL CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'SECTOR PERF,' - RBC CAPITAL CUTS NATIONAL GRID TARGET TO 950 (1,050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 920 (910) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob