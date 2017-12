ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Türkei ist im dritten Quartal um 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Es ist das dritte Quartal in Folge, in dem das Bruttoinlandsprodukt um mehr als fünf Prozent zulegte, wie die türkische Statistikbehörde Turkstat am Montag mitteilte.

Das besonders starke Wachstum von Juli bis September fiel allerdings auch wegen eines sehr niedrigen Vergleichswerts aus dem Vorjahr so hoch aus: Im dritten Quartal vergangenen Jahres schrumpfte die Wirtschaft der Türkei, nachdem im Juli das Militär zu putschen versucht hatte.

Der Zuwachs übertraf dennoch die Erwartungen von Analysten. Zu den Wachstumstreibern gehörten Turkstat zufolge das Baugewerbe und der Dienstleistungssektor./shg/DP/she

AXC0119 2017-12-11/11:28