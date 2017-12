FRANKFURT (Dow Jones)--Der vor einem massiven Stellenabbau im Kraftwerksgeschäft stehende Siemens-Konzern soll in Libyen zwei Gaskraftwerke zur Stromerzeugung errichten. Die Anlagen in Misrata und Tripolis-West haben nach Angaben des Münchner DAX-Konzerns eine Gesamtleistung von 1,3 Gigawatt. Die mit dem staatlichen Energieversorger Gecol vereinbarten Aufträge, die auch langfristige Wartungsverträge umfassen, haben ein Gesamtvolumen in der Größenordnung von 700 Millionen Euro.

Der Auftrag sei wichtig für die Auslastung der Werke, ändere aber "bedauerlicherweise nichts an der grundsätzlich drastisch gesunkenen Nachfrage im Markt für fossile Stromerzeugung", sagte Siemens-Chef Joe Kaeser. Im Rahmen der Projekte werden zwei F-Klasse-Gasturbinen und vier E-Klasse-Gasturbinen nach Libyen geliefert.

Siemens hatte jüngst angekündigt, insgesamt 6.900 Stellen weltweit streichen zu wollen, überwiegend in der Kraftwerkssparte. Auch zwei ostdeutsche Standorte sollen geschlossen werden. Die IG Metall läuft gegen die Pläne Sturm.

