Hannover - Für den deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900): +0,83%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741): +0,17%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327): +1,07%) ging es am Freitag nach oben, so die Analysten der Nord LB. Unterstützung habe der Markt von den Vorgaben aus Amerika und den positiven Signalen in den Brexit-Verhandlungen erhalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...