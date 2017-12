Neues von den URA-Analysten - von den momentan von URA beobachteten Anleihen haben nur noch 12% keinen "URA-Haken", verglichen mit 25% im Dezember vor zwei Jahren sowie mit 33% vor drei Jahren. Diese Entwicklung zeigt die verbesserte Qualität der nach der Refinanzierung ihrer Anleihe bzw. nach einer Insolvenz "übriggebliebenen" Emittenten bzw. der neuen Emittenten am KMU-Anleihen-Markt. Es haben sich laut Beobachtungen der Analysten zudem bei den Folge- und Neuemissionen in den letzten zwei Jahren auch die Anleihebedingungen verbessert. Neben inzwischen weit verbreiteten Ausschüttungssperren gibt es z.B. jetzt auch in Einzelfällen "Zins-Step-ups" beim Verstoß gegen bestimmte Schutzklauseln.

Neu in der URA-Beobachtung: NZWL, Photon Energy und VEDES

Die der Folgeanleihen Neue ZWL III, Photon Energy II und VEDES III wurden neu in die URA-Beobachtung aufgenommen. Alle Bonds wurden dabei mit einem URA-Haken bewertet.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH III (NZWL-Anleihe 2017/23; WKN A2GSNF):

Neu in der URA-Beobachtung ist die dritte Anleihe der ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein Lieferant von kompletten Getrieben bzw. Getriebeteilen für die Automobilindustrie. NZWL III (geplantes Volumen von 15 Millionen Euro, bisher platziert 8,2 Millionen Euro) dient dem teilweisen Umtausch der NZWL-Anleihe I. Die Tilgung der so prolongierten 8,2 Millionen Euro wird nach hinten geschoben. Die zunächst gesparten Mittel sollen für den weiteren Werksausbau in China verwendet werden. Die NZWL-Anleihe III hat einen "URA-Haken" erhalten.

Mindestens 34 Millionen Euro der insgesamt 50 Millionen Euro Emissionserlöse der Anleihen I und II wurden bisher als Darlehen an die (nicht konsolidierte) Schwestergesellschaft NZWL International weitergereicht. ...

