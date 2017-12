ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Siemens hat einen millionenschweren Auftrag aus Libyen für den Bau zweier Kraftwerke erhalten. Das Volumen liegt inklusive langfristiger Serviceabkommen bei insgesamt rund 700 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Kraftwerke in Misrata und Tripolis sollen eine Leistung von 650 und 690 Megawatt haben und mit zwei beziehungsweise vier Gasturbinen ausgerüstet werden.

Die Siemens-Kraftwerkssparte leidet derzeit wegen der Hinwendung vieler Industriestaaten zur erneuerbaren Energien unter einem Nachfrageschwund. Der Konzern will daher Werke schließen sowie tausende Stellen abbauen und steht dafür heftig in der Kritik. Der Auftrag aus Libyen sei wichtig für die Auslastung und Teil der Planung, erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser. Als Anzeichen für eine Erholung des Marktes sieht er ihn hingegen nicht. Der Auftrag ändere nichts an der grundsätzlich "drastisch gesunkenen Nachfrage im Markt für fossile Stromerzeugung", so der Siemens-Chef./nas/men/she

