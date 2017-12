Zum zweiten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens fordern weltweit tätiger Unternehmen wie Adidas oder die Allianz deutlich mehr Engagement beim Klimaschutz. Selbst ein Preis für klimaschädliches CO2 gibt nicht als Tabu.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Klimagipfel kaum mehr als einmal im Jahr Beachtung fanden. Für Dienstag hat der französische Präsident Emmanuel Macron Staats- und Regierungschefs sowie Minister zum "One Planet Summit" geladen - anlässlich des zweiten Jahrestags der Verabschiedung des Weltklimaabkommens in Paris.

Der Gipfel ist das erste in einer Reihe von internationalen Treffen, die darauf abzielen, noch vor 2020 die klimapolitischen Ambitionen zu steigern. Im Pariser Klimaabkommen 2015 war vereinbart worden, dass die Staaten bis dahin ihre nationalen Klimaschutzpläne nachbessern müssen. Bislang reichen die Zusagen nicht aus, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius im vorindustriellen Vergleich zu begrenzen. Für Deutschland reist die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in die französische Hauptstadt.

Am Montag sprach sich bereits eine breite Allianz international tätiger Unternehmen für einen ambitionierten und beschleunigten Klimaschutz als Basis für zukünftigen ökonomischen Erfolg aus. ...

