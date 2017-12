Paris - Der solide Euro hat am Montag einmal mehr die Börsen in Europa in Zaum gehalten. Der EuroStoxx 50 stand am späten Vormittag nur knapp mit 0,06 Prozent im Plus bei 3593,51 Punkten. Gute Vorgaben aus Übersee, die zunächst noch klarere Kursgewinne versprachen, waren schnell wieder verpufft. Die Wall Street hatte am Freitagabend am Tageshoch geschlossen, während die wichtigen Märkte in Asien am Morgen teils deutliche Kursgewinne eingefahren hatten.

Im Vorfeld der im Wochenverlauf erwarteten Zinsentscheidungen nahm die Gemeinschaftswährung am Morgen wieder Kurs auf die Marke von 1,18 US-Dollar. Selbst die an sich positiven Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt sprächen derzeit nicht für eine aggressivere Fed und damit einen stärkeren Dollar, sagten Devisenexperten. Dass die US-Währungshüter am Mittwoch das nächste Mal an ihrer Zinsschraube drehen, damit ...

