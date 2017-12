Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die beabsichtigte Übernahme von Dea durch die Öltochter Wintershall sei ein wichtiger und guter Schritt für den Chemiekonzern, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt habe auf den Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft gewartet, BASF könne sich so neu fokussieren. Und Wintershall profitiere von einer steigenden Ölproduktion und werde weniger abhängig vom russischen Gas./tav/ajx Datum der Analyse: 11.12.2017

ISIN: DE000BASF111