Eine der wesentlichsten Eigenschaften guter Trader besteht in ihrer Anpassungsfähigkeit an die tatsächlichen Verhältnisse. Rechthaber und Dogmatiker sollten sich besser ein anderes Spielfeld suchen. Denn an der Börse haben wir es eben nur mit statistischen Gesetzmäßigkeiten zu tun, die zwar auf historischen Wahrscheinlichkeiten beruhen, für den jeweils anstehenden Einzelfall jedoch unverbindlich sind. Selbst in jenen seltenen Konstellationen, wo ein bestimmtes Ereignis in atemberaubenden acht von zehn Fällen eingetroffen ist, muss man eben durchschnittlich in 20% der Fälle damit rechnen, dass sich das erwartete Muster nicht zeigt. Kein fester Fahrplan Diese Aussage gilt in besonderem Maße für Saisonalitäten, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...