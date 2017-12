Die Deutschen wollen zügige Gespräche auf dem Weg in eine neue Regierung. Auch die CDU drängt auf baldige Sondierungen. Die SPD betont unterdessen weiterhin den offenen Ausgang der Gespräche und zeigt keine Eile.

Mehrere führende CDU-Politiker haben die SPD zu zügigen Gesprächen über die Bildung einer neuen Großen Koalition aufgefordert. Nachdem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil von möglichen Gesprächen bis Mai gesprochen hatte, konstatierte die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner am Montag "eine Zermürbungstaktik der SPD."

"Vielleicht können wir in dieser Woche schon den ersten großen Schritt in diese Richtung tun", sagte die saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Sie hoffe, dass Deutschland zudem schnell eine Antwort auf die Europa-Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron finden werde.

In einer Forsa-Umfrage sprachen sich 71 Prozent der Deutschen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...