BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft IG BCE hat vor einer Klima- und Energiepolitik zu Lasten der Beschäftigten in der Energiebranche gewarnt. "Wir sind es leid, dass die Politik bestellt, die Rechnung aber bei uns bleibt", kritisierte der Vorsitzende der IG Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, am Montag bei einer Betriebsrätekonferenz in Berlin. "Wir müssen für falsche Weichenstellungen in der Politik bezahlen."

Die Gewerkschaft wolle nicht länger erleben, wie Arbeitsplätze leichtfertig zum Spielball politischer Debatten würden. Vassiliadis warnte vor einem "industriellen Niedergang" etwa in den Braunkohle-Revieren in der Lausitz.

Hintergrund der Äußerungen ist die politische Debatte über die Geschwindigkeit beim Ausstieg aus der Kohleverstromung. Vassiliadis warnte vor "fundamentalistischen" Ansätzen, er könne eine "Weltuntergangs-Rhetorik" nicht mehr hören.

Der Gewerkschaftschef hatte sich bereits dafür ausgesprochen, das Klimaschutzziel der Bundesregierung für das Jahr 2020 - 40 Prozent CO2-Minderung im Vergleich zu 1990 - zeitlich zu strecken. Es gilt nur noch als schwer erreichbar. Kohlekraftwerke spielen bei der CO2-Minderung eine große Rolle./hoe/DP/she

AXC0125 2017-12-11/11:56