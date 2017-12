Bonn - Ein Aktieninvestor konnte 2017 so gut wie nichts falsch machen, so die Analysten von Postbank Research. Rund um den Globus hätten Dividendentitel mit einer positiven Performance im Vergleich zu ihren Schlussständen 2016 geglänzt. Dies zeige zumindest der Chart von MSCI World, in dem die Aktien aus den Industrieländern enthalten seien, und MSCI Emerging Markets, die beide in US-Dollar notiert seien.

