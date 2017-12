PARIS (dpa-AFX) - Die Konjunkturaussichten für den OECD-Raum haben sich im Oktober kaum verändert. Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Frühindikator CLI blieb stabil, wie die OECD am Montag in Paris mitteilte. Der Indikator deute auf ein konstantes Wachstum in vielen OECD-Ländern hin, kommentierte die Organisation. In Großbritannien zeichne sich jedoch ein schwächeres Wachstum ab.

Land Oktober Vormonat OECD 100,1 100,1 Eurozone 100,6 100,6 Deutschland 101,1 101,0 Frankreich 100,5 100,5 Italien 100,7 100,5 UK 99,3 99,5 USA 99,8 998 Japan 100,1 100,1 G7 100,1 100,1

(in Punkten)

