Frankfurt - Die US-Notenbank wird in dieser Woche aller Voraussicht nach eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf dann 1,25 bis 1,50% beschließen, so die Analysten der Helaba.Dies sei weitgehend eskomptiert und sei über Monate vonseiten der FOMC-Mitglieder avisiert worden. Die Frage sei also nicht so sehr, bei welchem Leitzinsniveau das laufende Jahr schließe, sondern welche Entwicklungen 2018 folgen würden. Hier gelte es zunächst festzuhalten, dass die konjunkturelle Dynamik in den USA robust sei, wenngleich sich Stimmungsindikatoren der Industrie auf hohem Niveau jüngst etwas zurückgebildet hätten. Der Arbeitsmarkt zeige sich in einer guten Verfassung, denn durchschnittlich würden rund 200 Tsd. neue Arbeitsplätze je Monat geschaffen und die Arbeitslosenquote sei auf 4,1% gesunken.

Den vollständigen Artikel lesen ...