Hannover - Die deutschen Exporte sind im Oktober kalender- und saisonbereinigt überraschend den zweiten Monat in Folge gesunken, so die Analysten der Nord LB.Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe, seien sie - entgegen den Erwartungen der Ökonomen - um 0,4% im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Bei den Importen habe es hingegen ein ebenso überraschendes Plus von 1,8% gegeben. Insgesamt seien Waren im Wert von 108,0 (Okt. 16: 101,1) Mrd. EUR exportiert worden. Dem hätten 89,1 (82,2) Mrd. EUR an Importen gegenübergestanden.

Den vollständigen Artikel lesen ...