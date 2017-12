Bonn - Ende letzten Jahres hatten wir uns im Rahmen unserer "Perspektiven 2017" einen zusätzlichen konjunkturellen Impuls durch die vom neuen US-Präsidenten avisierten Steuererleichterungen und Infrastrukturinvestitionen versprochen, so die Analysten von Postbank Research.Ein Jahr später stünden diese immer noch aus, was die US-Wirtschaft nach einem schwierigen Jahr 2016 aber nicht davon abgehalten habe, wieder eine höhere konjunkturelle Dynamik mit einem BIP-Zuwachs um voraussichtlich 2,2% zum Vorjahr an den Tag zu legen. Wesentlicher Wachstumstreiber sei dabei wie in den Vorjahren der private Verbrauch gewesen, der seine Dynamik mit +2,6% gehalten haben sollte und dabei nicht zuletzt von der im Jahresverlauf erreichten Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt profitiert habe.

