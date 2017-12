Berlin / Mainz (ots) - Gemeinsam mit Studio71 starten funk und das ZDF das Service-Format "plan&los" auf YouTube und Instagram.



Das Ratgeber-Format richtet sich an junge Leute, die ein eigenständiges Leben beginnen. Unterhaltsam und beratend vermitteln die Moderatoren Jonas, Malwanne und Lisa Sophie Laurent in den Folgen Wissenswertes rund um den eigenen Haushalt, die Finanzen, die richtige Ernährung, geben Lifestyle-Tipps und vieles mehr. Sie bieten den Werkzeugkasten für das Leben und den Alltag der jungen Generation.



"plan&los" erscheint jeden Donnerstag im eigenen YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/planundlos um 16 Uhr, die Produktion erfolgt dabei in enger Abstimmung zwischen der Produktions-Unit des Multi-Plattform-Netzwerks Studio71, funk und der ZDF-Redaktion WISO.



"Ihr habt keinen Plan was Eure Zukunft angeht? Ihr braucht Antworten schnell, informativ und unterhaltsam? Dann seid ihr hier genau richtig! Planlos war gestern, jetzt heißt es: Plan - und los", so die drei jungen Moderatoren im Trailer zur Show.



Vanessa (Malwanne) ergänzt: "Ich freue mich sehr auf das Projekt und die Zusammenarbeit mit funk und dem ZDF. Praktisches, alltagstaugliches Wissen für die ersten Schritte in ein selbständiges Leben sollte man eigentlich schon in der Schule vermittelt bekommen - mit 'plan&los' vertiefen wir dieses Thema nun und bieten jungen Leuten diese Hilfestellung!"



"plan&los" ist das neue Service-Format von funk, ab sofort gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge ab 16:00 Uhr unter:



YouTube: https://www.youtube.com/planundlos Instagram: https://www.instagram.com/planundlos/



Weitere Informationen zu den Creators:



Jonas: Jonas liebt es, kreativ zu sein und macht das, wozu er Lust und Laune hat. Er unterhält seine Community vorrangig mit witzigen Clip-Reihen, in denen er alltägliche Themen und Sorgen von Teenagern gekonnt kommentiert. Gleichzeitig scheut er sich aber auch nicht davor, ernste Themen anzusprechen. Trotz beachtlichem Erfolg strebt der begeisterte Hobbyfilmer stets nach mehr. Sein größter Wunsch: Irgendwann mit eigenen, großen Projekten auch in der Filmwelt ordentlich durchzustarten.



Malwanne: Folge der bunten Macht! Als eines der coolsten Comedy-Girls der deutschen Web-Szene mischt Vanessa auf ihrem Kanal mit reichlich Humor und charmantem Witz ordentlich mit. Ihr Tatendrang kennt dabei keine Grenzen: Egal, ob sie sich an spannende Rezepte aus Filmen und Serien in ihrem Erfolgs-Format "Wie schmeckt's?" wagt oder der wiederkehrenden Nachrichtenflaute mit ihrem ganz eigenen "Sommerloch" entgegenwirkt, Begeisterung ist garantiert!



Lisa Sophie Laurent: Unschlagbar charmant und witzig erzählt Lisa von all den schrägen Geschichten, die sie tagtäglich erlebt. Auf ihrem Kanal finden sich neben Erzählungen zu peinlichen Momenten und typischen Zug-Fails auch unglaubliche Stories, die tatsächlich wahr sind. Doch das ist bei weitem nicht alles: Neben YouTube engagiert sie sich für viele soziale Projekte und ist unter anderem als Lesebotschafterin für die "Stiftung Lesen" unterwegs. Deshalb war es auch passend, dass sie im März 2017 ihr erstes Buch "Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen" veröffentlicht hat.



Über Studio71: Studio71 ist das Premium Multi-Plattform-Netzwerk der ProSiebenSat.1 Media SE mit weltweit rund 7 Milliarden Video Views im Monat. Hauptsitze von Studio71 sind Berlin und Los Angeles, weitere Standorte sind New York, London, Wien, Toronto, San Francisco und Chicago. Darüber hinaus werden demnächst neue Offices in Mailand und Paris eröffnet. Im deutschsprachigen Raum ist Studio71 das führende Multi-Plattform-Netzwerk, das die Angebote an web-only Inhalten der Sendergruppe konzentriert und über digitale Plattformen distribuiert. Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.



Über funk:. Informieren, Orientieren und Unterhalten - das alles will funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die Online-Inhalte richten sich an 14- bis 29-Jährige. Die Formate finden auf YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram und weiteren sozialen Plattformen statt. Nutzer können sich in der funk App (funk.net/app) neben den Formaten auch internationale Lizenzserien ansehen. Alle Inhalte sind zudem auf funk.net verfügbar und werbefrei.



