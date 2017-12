Der FC Bayern München spielt im Achtelfinale der Champions League gegen Besiktas Istanbul. Das ergab die Auslosung der Uefa am Montagmittag in Nyon.

Die anderen deutschen Teams waren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Die weiteren Partien: Juventus Turin - Tottenham Hotspur, FC Basel - Manchester City, FC Porto - FC Liverpool, FC Sevilla - Manchester United, Real Madrid - Paris St. Germain, Schachtar Donezk - AS Rom, FC Chelsea - FC Barcelona. Die Hinspiele finden am 13./14. und 20./21. Februar 2018 statt, die Rückspiele werden am 6./7. und 13./14. März ausgetragen. Das Finale findet am 26. Mai im Nationalstadion der Ukraine in Kiew statt.