Hamburg (ots) - Der Bugatti Veyron ist ein Auto der Superlative. Nur 450 Exemplare sind gebaut worden, seine Fahrleistungen sind legendär. Die Auktionsplattform netbid.com hat dieses seltene Fahrzeug in ihr Angebot aufgenommen. Seit Anfang Dezember befindet sich ein Exemplar des Hypersportwagens Bugatti Veyron 16.4 im Onlineverkauf gegen Höchstgebot - Schätzwert: 1,5 Millionen Euro.



Die Auktionsplattform netbid.com ist im Bereich der Vermarktung gebrauchter Investitionsgüter ein europaweit nachgefragtes Angebot. Über 6.500 Maschinen und Anlagen haben 2017 in 90 Auktionen und Direktverkäufen über netbid.com ihren Eigentümer gewechselt. Da das Kerngeschäft der Vermarktung aus Insolvenzen aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage in Deutschland immer weiter zurückgeht, hat das Management der NetBid AG das Ruder rechtzeitig umgelegt. Die Auktionsplattform wurde branchenübergreifend stärker an Unternehmen ausgerichtet, die ihre gebrauchten Investitionsgüter zu Höchstpreisen verkaufen wollen. Mit Erfolg: Immer mehr Unternehmen verlassen sich beim Verkauf ihrer gebrauchten Produktionsmaschinen oder ihres Fuhrparks auf die Kompetenz der Hamburger.



Der Höhepunkt des Auktionsjahres ist ein Leckerbissen für alle Autonarren: Erstmals kommt ein Bugatti Veyron unter den Hammer. "Wir freuen uns über dieses Angebot ganz besonders", sagt Clemens Fritzen, Vorstand der NetBid AG. "Dass der private Verkäufer diesen besonderen Verkauf in unsere Hände gegeben hat, beweist, wie attraktiv unser Leistungsspektrum für Versteigerungen und Verkäufe ist. Wir finden für jedes Produkt einen neuen Eigentümer."



Vom Erstgutachten bis zur besenreinen Räumung der Firmengebäude bietet die NetBid AG ein breites Spektrum an Dienstleistungen nach individuellem Bedarf. Die internationale Vermarktung über das Onlineangebot www.netbid.com wird zu 100 % vom Team der NetBid AG organisiert. Die NetBid AG gehört zur renommierten Angermann-Unternehmensgruppe in Hamburg. Unter dem Dach der Holding Horst F. G. Angermann GmbH bieten auch weitere Firmen ihre Dienstleistungen für Unternehmensverkäufe, Unternehmensberatung und Immobilienberatung an.



OTS: NetBid Industrie Auktionen AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25352.rss2



Pressekontakt: NetBid Industrie-Auktionen AG Clemens Fritzen ABC-Straße 35 20354 Hamburg (+49) 40 35 50 59-201



GEYER M&K www.geyermk.de