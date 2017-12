DAX wahrt seine Chancen auf die Jahresendrally

In der KW 49 verzeichneten wir ein Wochenplus von 2,27 Prozent und könnten dies nun als Startpunkt für die Jahresendrally nutzen. Dabei startete die Handelswoche schon recht stark und stützte sich auf die US-Steuerreform, welche noch am Wochenende im US-Senat verabschiedet wurde. Über 13.000 Punkten standen wir jedoch nicht die ganze Woche. Rückfälle unter diese Marke wurden dabei aber immer wieder als Kaufgrund genutzt und zum Wochenausklang konnte schliesslich ein neues Wochenhoch markiert werden. Damit wahrt der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) die Chance auf Jahresendrally.

Rückblick

Nach der Abstimmung im Senat zur US-Steuerreform gab es gleich zum Wochenstart eine "grüne Eröffnung". Massive Steuererleichterungen sollen dabei vor allem den Unternehmen in den USA Einsparungen bringen und damit Raum schaffen, weitere Investitionen vornehmen zu können. Dieser Effekt müsste sich nach dem Lehrbuch und den Plänen von Donald Trump dann auf die Gesamtwirtschaft positiv auswirken. Soweit die Theorie und mit einer ersten positiven Reaktion fand auch die Finanzwelt Gefallen an dem Szenario. Damit wurde das Szenario aus der Vorwochenanalyse (zum Nachlesen) quasi angerissen.

DAX Rückblick auf Szenario aus Vorwoche

Wir liefen damit auch zurück zu der rot markierten Zone, um die herum reines Trading den Handel bestimmte. So handhabten es auch viele Daytrader und so wurde es von mir im Chartbild am Montag auf Facebook gezeigt:

Trading-Bereich im DAX zum Wochenstart

Mit 13.08x vorbörslich und 12.98x auf XETRA war diese Range im DAX quasi genau um den Mittelpunkt 13.030 gut sichtbar und konnte entsprechend gehandelt werden. Einen konkreten Trade dazu zeigte ich am Nachmittag beim Trading auf nextmarkets auf:

DAX Trading bei nextmarkets

Doch mehr Kaufkraft entstand dann nicht mehr. Eher im Gegenteil, wenn man auf die Chartverläufe an der Wall Street umschwenkte. Dort schickte sich der Dow Jones an, das entstandene GAP auf Basis der Steuerreform langsam aber sicher zu schließen. Vom neuen Allzeithoch bei 24.538 Punkten verlor er am Montag gleich mehr als 200 Punkte. Dem konnte sich der Deutsche Aktienmarkt auch nicht entziehen und berührte dann am Mittwochmorgen noch einmal den Bereich um 12.850 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...