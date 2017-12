Köln (ots) - Bei VOX wird der Jahresrückblick wieder modisch: Denn mit "Guidos Shopping Queen des Jahres" setzt der Kölner Sender am 17.12. um 20:15 Uhr dem Jahr 2017 die Krone auf. Wer wird die Jahresbeste der "Shopping Queen"? "Aus 46 Gewinnerinnen haben wir vier Kandidatinnen ausgewählt, die noch einmal um die Krone kämpfen. Sie sind uns nicht nur in Erinnerung geblieben, weil sie wunderschöne Looks auf den Laufsteg gezaubert haben, sondern auch aufgrund ihrer Persönlichkeit", so Guido Maria Kretschmer. Sandra (27, aus Hannover), Heidi (71, aus Stuttgart), Anne (31, aus Dresden) und Jennifer (46, aus Essen) wurden in diesem Jahr bereits mit dem Titel ihrer Stadt belohnt und bekommen nun die Chance, "Shopping Queen 2017" zu werden. Und nicht nur das: Die Siegerin darf sich über eine New-York-Reise sowie 1.000 Euro Shopping-Geld freuen. Unterstützung bekommen die vier Style-Königinnen von vier Promi-Damen, die sich beim Shoppen bestens auskennen: Verona Pooth, Mirja du Mont, Fernanda Brandao und Monica Ivancan. Um zu gewinnen, müssen die "Queens" innerhalb von vier Stunden das Motto "Perfect Match - Zeige uns, wie gut du mit deinem Designer-It-Piece zusammenpasst" umsetzen. Dazu hat der Star-Designer für jede Kandidatin etwas ganz Spezielles ausgesucht: "Mir ist wichtig, dass ihr einen Look hinbekommt, der aufregend ist und dem Designerstück gerecht wird." Wenn High Fashion, Stress und Verzweiflung aufeinandertreffen, dann ist es "Guidos Shopping Queen des Jahres"...



Shopping-Tour mit Sandra und Fernanda Brandao Mode-Bloggerin Sandra weiß genau, was ihr gefällt und verrät über sich: "In meinem Leben dreht sich einfach alles um Mode!" Mit ihrem It-Piece - einem Paar auffälligen Miu-Miu-Plateausandalen aus dunkelgrünem Samt - hat Guido voll ins Schwarze getroffen. Und auch Shoppingbegleitung Fernanda Brandao ist begeistert. Gemeinsam wollen sie nun ein typisches New-York-Fashion-Week-Outfit rund um die Hingucker-Treter kreieren. Denn Guido hat zuvor deutlich klargemacht: "Ich will einen modischen Look sehen!" Mit dem ersten Griff zu einem gemusterten Mantel ist der Designer sehr zufrieden. Doch gefällt ihm auch die weitere Auswahl des Shopping-Duos? Sandra und Fernanda fühlen sich zumindest laut eigener Aussage vom Fashion-Gott begleitet und scheinen aus ihrer Sicht einen echten Lauf zu haben. Zum Schluss kaufen sie sich die gleiche Sonnenbrille, da die brasilianische Sängerin daran nicht vorbeilaufen kann. Sind am Ende die Konkurrentinnen genauso begeistert von dem Look wie sie selbst?



Shopping-Tour mit Heidi und Mirja du Mont Mit 71 Jahren ist Heidi nicht nur die älteste Kandidatin, sie wurde auch als einzige in der Runde mit 50 Punkten zur "Shopping Queen" gewählt. Ihr It-Piece ist ein edler Seidenkimono der italienischen Luxusmarke Etro. Besonders das aufwändig bestickte, florale Muster und die kräftigen Farben machen es zu einem modischen Hingucker. Guido würde an Heidi gerne einen exotischen Look sehen und weist sie vorab darauf hin, dass der Preis des Seidenmantels einen exklusiven Look erfordert. Doch die 71-Jährige ist zu Beginn noch etwas verwundert: "Ich dachte, es wäre ein Negligé!" Beim Make-up weiß sie sofort, was sie will und verrät ihren Geheimtipp für junge und gepflegte Haut: guter Sex! Gemeinsam mit Shoppingbegleitung Mirja du Mont macht sie sich in Berlin auf die Suche nach einer weiten Hose, doch zunächst stehen ihnen die ungewöhnlichen Öffnungszeiten von Heidis gewählten Läden im Weg. Ob sie unter diesen schwierigen Voraussetzungen doch noch fündig wird? Mirja scheint am Ende des Tages zumindest sehr angetan zu sein und bezeichnet Heidi auf dem Laufsteg als "Anna Wintour der Shopping Queen". Sehen das die anderen ähnlich?



Shopping-Tour mit Anne und Monica Ivancan Erzieherin Anne aus Dresden bekommt als It-Piece eine Leder-Bauchtasche von Gucci mit tierischen Gold-Details. "Diese Tasche muss Hauptakteur im Look sein", kommentiert Guido und erwartet einen kraftvollen, farbigen Look. Anne und Monica Ivancan bleiben zumindest den Designern treu: Im Second-Hand-Designer-Laden entdecken sie tannengrüne Prada-Heels. Doch passen die auch zur Bauchtasche? Beim Griff zu einem schlichten, roten Kleid sieht Guido Schwarz: "Wenn sie das macht, ist sie raus. Dann kann sie New York vergessen!" Hat sie sich doch noch mal umentschieden? Und wie viele Punkte erhält sie von den drei prominenten Konkurrentinnen?



Shopping-Tour mit Jennifer und Verona Pooth Für Jennifer hat Guido ein violettes Kleid des französischen Haute-Couture-Labels Balenciaga ausgesucht. "Das ist ein Teil, das es in sich hat, denn es ist hochtransparent", merkt der Designer an und hofft, dass sich das quirlige Shopping-Duo bei der Suche nach Kombinations-Möglichkeiten nicht verzettelt. Schnell finden Jennifer und Verona einen mondänen Spitzenbody. Guido ist allerdings skeptisch, ob die Spitze mit den weichen Volants harmoniert. Beim finalen Lauf auf dem "Shopping Queen"-Catwalk ist Verona selbstbewusst und kündigt Jennifer nicht nur als "Vierfach-Mama, Unternehmerin und Künstlerin", sondern auch als "perfektes Model" an. Ob ihre Konkurrentinnen das auch so sehen werden?



Wer "Guidos Shopping Queen des Jahres" wird, die spektakulärsten Looks, die Diven und Dramen sowie die "Shopping Queen der Herzen 2017" zeigt VOX am 17.12. um 20:15 Uhr.



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: VOX Kommunikation Katrin Bechtoldt Tel: +49 221 456-74404 E-Mail:katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de