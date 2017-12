Hamburg - Die Aussagen der Zentralbanken stehen diese Woche im Fokus, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel.Am Mittwoch treffe sich die FED und werde mit hoher Wahrscheinlichkeit den Leitzins von 1,25% auf 1,5% erhöhen. Zudem werde eine Indikation für weitere Zinserhöhungen in 2018 erwartet, wobei die Mehrheit der Analysten von vier Zinserhöhungen ausgehe. Falls dieses Szenario eintrete, hätten die USA einen Leitzins von 2,5%. Die aktuelle Rendite zehnjähriger Staatsanleihen liege bei 2,37%, also fast auf dem gleichen Niveau. Der Arbeitsmarktbericht verdeutliche das Dilemma: Der Bericht sei robust, aber es gebe kaum Anzeichen für eine Inflation. Die weiterhin moderaten Lohnzuwächse würden für das voraussichtliche Zusammenlaufen von Renditen im Anleihemarkt und Leitzinsen in 2018 sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...