Essen - Die angelaufene Datenwoche bringt vor allem weitere Orientierung, was den Pfad der internationalen Notenbanken anbelangt: Am Mittwoch dürfte die FED den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anheben, so die Analysten der National-Bank AG.Diese Zinserhöhung sei hinreichend kommuniziert worden. Der Fokus der Märkte dürfte daher insbesondere auch auf dem begleitenden Wording bzw. dem weiteren Ausblick auf den Leitzinspfad liegen. So lasse sich aus den Erwartungen der Mitglieder des FOMC ableiten, dass die FED auch im kommenden Jahr an ihrem Kurs vorsichtiger aber kontinuierlicher Erhöhungen festhalte. Zwar sei die Inflation noch sehr gering, der angespannte Arbeitsmarkt lasse es aber angeraten erscheinen hier vorzubauen. Wenn dann die Löhne in den USA wieder stärker steigen würden, sei das Bremsmanöver der FED weiter gediehen, sodass es an den Kapitalmärkten nicht zu stärkeren Schwankungen komme.

