Linz - Dass die US-Zentralbank FED den Leitzinssatz am Mittwoch um 25 Basispunkte erhöhen wird, wird schon lange erwartet und ist entsprechend im Dollar-Kurs eingepreist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund für den Rückenwind, den der USD in den letzten Tagen erhalten habe, seien vielmehr Erfolge Donald Trumps in der Umsetzung seiner Reformen. Im Gegensatz zu den USA erwarte der Markt keine Zinsänderungen bei den geldpolitischen Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. (11.12.2017/alc/a/a)

