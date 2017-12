NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag nur wenig verändert in die neue Handelswoche gegangen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 63,40 US-Dollar und damit so viel wie am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung fiel hingegen leicht um 16 Cent auf 57,20 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel. Leichten Preisdruck übten jedoch neue Zahlen vom US-Ölfelddienstleister Baker Hughes von Freitagabend aus. Das Unternehmen hatte einen abermaligen Anstieg der aktiven Ölfelder in den USA gemeldet.

"Die Zunahme der Bohraktivität in den letzten Wochen deutet auf einen weiteren Produktionsanstieg hin", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank die Baker-Huges-Daten. Dies könnte dem Bemühen des Ölkartells Opec, die Ölpreise mit Förderkürzungen anzuheben, entgegenstehen. Die Ölproduktion der amerikanischen Förderer liegt derzeit auf Rekordniveau und bewegt sich in Richtung 10 Millionen Fass je Tag./jkr/tos/men

