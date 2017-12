Seit vier Jahrzehnten kocht die Thailänderin Supinya Junsuta in ihrem Straßenrestaurant. Jetzt haben die Restauranttester von Michelin das unscheinbare Lokal in Bangkok überraschend mit einem Stern ausgezeichnet.

Der Arbeitsplatz von Supinya Junsuta sieht nicht so aus, wie man sich die Küche eines Sternerestaurants vorstellt: Eierschalen schleudert die 72 Jahre alte Köchin vor sich auf den Boden, ihre Zutaten lagert sie in Styropor-Boxen auf offene Straße - die Shrimps werden in einer kleiner Seitengasse geschält und landen dann in einem Plastikeimer. Ein Meeresfrüchtegericht brutzelt im Wok, das Öl spritzt auf den Asphalt.

Supinyas Lokal, das sie nach ihrem eigenen Spitznamen Jay Fai benannt hat, wirkt auf den ersten Blick wie eine der üblichen Garküchen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Glaubt man den Juroren des renommierten "Guide Michelin", ist es aber etwas ganz Besonderes: In der ersten Thailand-Ausgabe des Restaurantführers, die vergangene Woche veröffentlicht wurde, erhielt Jay Fai als einziges Streetfood-Restaurant einen der begehrten Sterne.

Unter den 16 anderen Sterneküchen Bangkoks finden sich die noblen Restaurants von Fünf-Sterne-Hotels und hochpreisige Gaststätten wie das von zwei Deutschen geführte "Sühring". Jay Fai hebt sich von den anderen Preisträgern deutlich ab: Statt weißer Tischdecken und Silberbesteck prägen verflieste Wände und alte Ventilatoren den Gastraum. Manche Besucher bekommen auch nur auf Plastikstühlen am Gehweg einen Platz. Jay Fais Stammgästen macht das nichts aus: Sie kommen für traditionelle thailändische Gerichte ...

