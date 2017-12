Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag zur Mittagszeit gemessen am SMI nur noch geringfügig im Plus. Der erste Schwung zum Wochenstart mit zunächst leichten Gewinnen ist schnell abgeebbt. Das Umfeld sei aber insgesamt freundlich, heisst es. Die vermiedene Finanzierungslücke in Washington, die näher rückende US-Steuerreform, die positiven Vorgaben aus Übersee - all das erzeuge eine gute Stimmung. Allerdings habe man in Asien gesehen, dass die Volumen etwas fehlten. Das könnte sich im Laufe der Woche ändern: Gleich vier wichtige Zentralbanken werden ihren letzten Zinsentscheid 2017 bekanntgeben.

Was die EZB, die SNB und die Bank of England betrifft, sei das Potenzial für eine Überraschung zwar ziemlich gering, so ein Marktanalyst. Im Fokus steht jedoch der US-Zinsentscheid am Mittwoch, für den die Märkte nun schon seit geraumer Zeit eine weitere Anhebung einpreisen. Es geht dann vor allem darum, wie der Zinskurs im nächsten Jahr aussehen wird. Sollte sich das Fed angesichts der Fortschritte bei der Steuerreform entscheiden, das Tempo der Zinserhöhungen daraufhin zu beschleunigen, könnte dies die Aktienrally ins Stocken bringen, wird befürchtet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.05 Uhr 0,06% höher bei 9'324,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) tendiert unverändert bei 1'500,37 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

