Frankfurt - Es scheint so gut wie sicher, dass auf der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der FED am 12./13. Dezember eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten angekündigt wird, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei Allianz Global Investors.Bemerkenswert sei auch, wie die Märkte ihre Einschätzung zu künftigen Zinserhöhungen in letzter Zeit neu bewertet hätten und nun fest von einem derartigen Schritt ausgehen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...