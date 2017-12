Lübeck (ots) -



Qualitypool stellt zwei weitere Kooperationspartner im Bereich Versicherung & Vorsorge vor: Der Vertriebsunterstützer schloss in den vergangenen Monaten Vereinbarungen mit der Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e. V (SdV) und dem Sachversicherer DOCURA VVaG.



In Zusammenarbeit mit der SdV hat Qualitypool die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für seine angeschlossenen Partner erweitert. Das bereits bestehende Deckungskonzept für Vertriebspartner wurde ergänzt, beispielsweise um die optionale Absicherung der Vermittlung von geschlossenen Fonds.



Im Bereich Sachversicherung verstärkte Qualitypool sein Portfolio außerdem um den erfahrenen Anbieter DOCURA. Ein besonderer Fokus der Kooperation liegt auf den Hausrattarifen des Produktpartners. Sie erreichten in den vergangenen Jahren bei einschlägigen Branchentests, z. B. von Finanztest und Ökotest, wiederholt vordere Plätze.



Wertvolle Erfahrungswerte: Wünsche angeschlossener Makler werden miteinbezogen



"Wir haben bei der Auswahl der Kooperationspartner unseren Ansatz beibehalten, die Wünsche unserer Partner zu berücksichtigen", erklärt Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei der Qualitypool GmbH. "Aus der direkten Praxis heraus können die Makler sehr genau beurteilen, ob sich die Zusammenarbeit mit einem neuen Produktgeber für sie lohnt. Diese Erfahrungswerte sind für uns oft Gold wert."



Bühl fügt hinzu: "Auch die Angebote dieser Anbieter können an das Modul Versicherung angebundene Makler automatisch nutzen bzw. nutzen sie bereits. Maklern, die bisher nur an das Modul Finanzierung angeschlossen sind, schalten wir nach kurzer Rücksprache das Versicherungsmodul frei. In 2018 werden wir dann in unserem neuen Partnerportal alle Produktbereiche für alle angeschlossenen Makler vereinen."



Über die Qualitypool GmbH



Die Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktiven Maklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die Qualitypool GmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zur Finanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.



