Die globalen Aktienmärkte starten die neue Handelswoche in der Gewinnzone DAX® (DE30 in der xStation 5) könnte im Wochenchart ein höheres Tief in der Aufwärtsbewegung ausbilden Siemens-Aktie (SIE.DE) steigt nach optimistischem Bericht von Morgan Stanley

Zusammenfassung:Der Beginn der neuen Handelswoche führte zu einem anhaltenden Optimismus an den globalen Aktienmärkten. Die asiatischen Indizes schlossen mit ordentlichen Gewinnen, die die Stimmung zu Beginn des Handelstages in Europa unterstützen. Die Anleger in Asien reagierten vor allem auf den am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht (NFP). Diese Woche liegt der Fokus klar auf den Entscheidungen der Zentralbanken, einschließlich der Fed. Darüber hinaus wird der US-Kongress an der gemeinsamen Steuergesetzgebung arbeiten, da die Reform voraussichtlich vor Weihnachten umgesetzt wird. Daher sollten Signale aus Washington D.C. auch die Stimmungen an der Wall Street und anderen Aktienmärkten beeinflussen.

Im Wochenchart könnte der DE30 ein höheres Tief ausbilden, was auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hindeutet. Quelle: xStation 5 Zu Beginn der neuen Handelswoche lohnt es sich einen Blick auf den Wochenchart zu werfen. Nach der ...

