Bonn (ots) - Wer in Kamtschatka surft, der ist hart wie Stahl. Schön-Wetter-Surfern dürfte hier schnell das Lächeln gefrieren. Aber genau das macht es so einzigartig. Das hofft eine kleine eingeschworene Gemeinde russischer Surfer. Sie wollen die jungen Russen begeistern: Nicht nur für das Surfen, sondern auch für einen freien Lebensstil.



"Es ist ein Kampf mit dir selbst und mit der Natur," erklärt der 34-jährige Anton Morozow, "es kostet mich große Überwindung bei -15° vor der Küste Kamtschatkas auf's Surfbrett zu steigen. Doch am Ende werde ich immer reichlich belohnt." Die Natur ist sensationell. Der Himmel stahlblau, der Ozean glasklar, und man schaut auf schneebedeckte Vulkane. Es ist der beste Kick seines Lebens.



Ein Film von Birgit Virnich (phoenix/2018)



