Die Generalversammlung der Hotelplan Holding AG hat Fabrice

Zumbrunnen, designierter Präsident der Generaldirektion MGB, zum

Präsidenten des Verwaltungsrats der Hotelplan-Gruppe gewählt. Er

folgt auf Herbert Bolliger, welcher Ende Jahr in Pension geht. Eine

weitere Veränderung betrifft Michael Kalt, der sein Mandat als

Verwaltungsrat der Hotelplan-Gruppe abgibt.



An ihrer Sitzung vom 7. Dezember 2017 hat die Generalversammlung

der Hotelplan Holding AG Fabrice Zumbrunnen zum neuen Präsidenten des

Verwaltungsrats der Hotelplan-Gruppe gewählt. Damit übernimmt

wiederum der Präsident der Generaldirektion des

Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) das Verwaltungsratspräsidium der

Hotelplan-Gruppe. Der Wechsel erfolgt auf den 1. Januar 2018.



Gleichzeitig hat sich Michael Kalt entschieden, sein Mandat als

Verwaltungsrat abzulegen, da er per 1. Dezember 2017 in die

Geschäftsführung der Alltours Flugreisen GmbH (D) berufen worden ist.

Michael Kalt war seit 1. November 2012 Mitglied des Verwaltungsrates

der Hotelplan-Gruppe.



