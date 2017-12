Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.656,10 +0,08% +18,87% Euro-Stoxx-50 3.585,25 -0,17% +8,96% Stoxx-50 3.180,58 +0,11% +5,65% DAX 13.140,53 -0,10% +14,45% FTSE 7.434,88 +0,55% +4,09% CAC 5.389,48 -0,18% +10,84% Nikkei-225 22.938,73 +0,56% +20,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,63 +19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,20 57,36 -0,3% -0,16 +0,4% Brent/ICE 63,40 63,4 0% 0,00 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,68 1.248,55 +0,2% +2,13 +8,6% Silber (Spot) 15,86 15,85 +0,1% +0,02 -0,4% Platin (Spot) 890,05 888,90 +0,1% +1,15 -1,5% Kupfer-Future 2,96 2,96 +0,1% +0,00 +17,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Montag starten. Jedoch dürften sich die Kurse im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank (Fed) in dieser Woche in eher engen Bahnen bewegen. Die dritte Zinserhöhung in diesem Jahr gilt dabei als praktisch ausgemacht. Spannender dürfte der Ausblick auf den weiteren Zinspfad sein, heißt es von Teilnehmern unter Verweis auf die anhaltend niedrige Inflation. Für 2018 hat die Fed bislang drei weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. In die Quere kommen könnte ihr dabei aber die Inflation, denn sie springt trotz eines sehr starken Arbeitsmarkts nicht an. "Wir erwarten einen Anstieg der Inflation in den kommenden ein bis zwei Jahren, doch ich möchte hinzufügen, dass ich hierbei etwas unsicher bin", sagte Yellen zuletzt. Übergeordnet bleiben auch die Entwicklungen in Bezug auf die US-Steuerreform im Blick, wo Teilnehmer mit einer raschen Einigung rechnen. Der am Freitag abgewendete "Government Shutdown" könnte zudem den Markt bald wieder einholen, denn der Senat stimmte lediglich für eine Verlängerung bis zum 22. Dezember. Bis dahin muss im Haushaltsstreit ein Kompromiss gefunden werden. Für Gesprächsstoff sorgt der Start der Bitcoin-Terminkontrakte (Futures). Der Startschuss für diese fiel am Sonntag. Die Website der Chicagoer Optionsbörse CBOE fiel dabei aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens phasenweise aus. Im Unternehmensbereich steht eine mögliche weitere Konsolidierung im Gesundheitsbereich im Fokus. Zwei nicht gewinnorientierte private Krankenhausketten verhandeln nach Angaben von informierten Personen über eine Fusion, aus der der größte Klinikbetreiber des Landes hervorgehen würde. Wenn sich Ascension und Providence St. Joseph Health einigen sollten, entstünde ein Konzern mit 191 Hospitälern, der in 27 Bundesstaaten vertreten wäre und auf einen Jahresumsatz von 44,8 Milliarden Dollar käme. Er würde den aktuell größten Betreiber HCA Healthcare übertrumpfen. Die Aktie von HCA Healthcare wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Leichter Rückenwind kommt von guten Vorgaben aus den USA: Dort kletterte der Dow-Jones-Index nach robust ausgefallenen Arbeitsmarktdaten am Freitag bereits zum 65. Mal in diesem Jahr auf ein Rekordhoch. Angetrieben wurde er von robusten Arbeitsmarktdaten und der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA mit niedrigeren Unternehmenssteuern. Auch in Asien legten die meisten Börsen zu. Der DAX bleibt in seiner Seitwärtsspanne zwischen 12.800 und 13.200 Punkten. Am Freitag hatte er es verpasst, nach oben auszubrechen. Erst ein Schlusskurs oberhalb des Bandes würde nach Aussage technisch orientierter Teilnehmer eine Jahresendrally ermöglichen. Etwas Störfeuer kommt vom Devisenmarkt, denn der Euro legt wieder zu auf 1,18 Dollar. Ein festerer Euro ist ungünstig für die exportlastige Industrie in Europa. Zum eher ruhigen Handelsgeschehen trägt auch bei, dass im Laufe der Woche die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken anstehen. Im Vorfeld halten sich die Teilnehmer oft zurück. Dass die US-Notenbank am Mittwoch die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird - zum dritten Mal in diesem Jahr -, gilt als ausgemacht. Die Frage ist mehr, mit welchem Tempo der Zinserhöhungstrend 2018 weitergehen wird. Am Aktienmarkt zeigen Technologietitel wieder leichte Schwächezeichen, nachdem sie zuletzt immer wieder mit schwachen Tagen auffielen. Im Handel war da von Gewinnmitnahmen aus Sorge vor hohen Bewertungen die Rede und Umschichtungsoperationen zwischen den Sektoren. Der Stoxx-Technologieindex liegt 0,5 Prozent im Minus, der TecDAX verliert ebenfalls ein halbes Prozent. Daneben bewegen Analystenkommentare einige Kurse. Morgan Stanley ist optimistischer für die Siemens-Aktie. Sie ist mit einem Plus von 2,0 Prozent DAX-Gewinner. Morgan Stanley sieht in dem für das erste Halbjahr 2018 geplanten Börsengang der Medizintechniksparte Healthineers einen klaren Katalysator für das Gesundheitsgeschäft von Siemens. Wacker Chemie schnellen um 4,2 Prozent nach oben dank einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 17:45 % YTD EUR/USD 1,1792 +0,03% 1,1788 1,1764 +12,1% EUR/JPY 133,66 -0,04% 133,71 133,60 +8,7% EUR/CHF 1,1678 -0,06% 1,1685 1,1684 +9,0% EUR/GBP 0,8807 +0,28% 0,8783 1,1364 +3,3% USD/JPY 113,36 -0,05% 113,42 113,57 -3,0% GBP/USD 1,3389 -0,24% 1,3422 1,3370 +8,5% Bitcoin BTC/USD 16.573,86 +15,16% 16.664,14 15.188,55 1.636,04

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit leichten Aufschlägen haben die Aktienmärkte in Ostasien den ersten Handelstag der neuen Woche beendet. Damit schlossen sich die Börsen den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag an. Dort hatten die Indizes nach guten Arbeitsmarktdaten für November auf Rekordniveau oder knapp darunter moderat zugelegt. Nach einem zunächst noch verhaltenen Start legte der Nikkei-Index im Verlauf zu und schloss mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent bei 22.939 Punkten auf seinem Tageshoch. Die anderen Handelsplätze stiegen in ähnlichem Umfang. In Neuseeland kletterte der Index um ein halbes Prozent auf ein neues Rekordhoch. Marktbeobachter bezeichneten das Geschäft als ruhig. Zum einen sorge der nahende Jahresausklang dafür, dass allmählich die Bücher für 2017 geschlossen würden und sich beispielsweise Fonds ihre Kursperformance sicherten. Zum anderen hätten die Anleger auf die diversen Notenbanksitzungen im Laufe dieser Woche gewartet, allen voran das Treffen der US-Notenbanker. Bei der Fed werde eine weitere Zinserhöhung erwartet. Unter den Einzelwerten zeigten sich laut Händlern Technologiewerte weiter erholt. Viele Titel der Branche waren zuletzt immer wieder unter Verkaufsdruck geraten, belastet von Sorgen über zu hohe Bewertungen und Sektorrotationen in andere Branchen. An der technologielastigen Börse in Taiwan, wo der Index zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Ende September zurückgefallen war, stieg der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai um 2,6 Prozent. Zu den Verlierern in Tokio gehörten Aktien aus dem Bausektor. Sie litten darunter, dass neue Daten zu den Häuserverkäufen im Vergleich zum Vorjahr eher mau ausgefallen waren. Taisei fielen um 2,7 Prozent, Kajima um 4,1 Prozent, und der Kurs des Hausbauers Sekisui House reduzierte sich um 1,4 Prozent. Berichten zufolge war der Gewinn von Sekisui House in den ersten neun Monaten rückläufig.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) zeigen sich zum Start in die Woche kaum verändert. Im Fokus stehen diese Woche die Sitzungen der US-Notenbank wie auch der Europäischen Zentralbank. Der Fahrplan der EZB mit dem verminderten Kaufvolumen ist bereits seit längerem bekannt und sollte die Kurse der Anleihen weiter nach unten absichern. Die zum Jahreswechsel ausdünnende Liquidität könnte aber nach Einschätzung eines Marktteilnehmers in den kommenden Tagen auf den Spreads lasten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW im November mit Absatzplus - 5er und SUVs treiben Verkäufe

BMW hat im November dank guter Verkäufe des neuen 5ers und der sportlichen Geländewagen mehr Autos verkauft. Regional lief es für den Premiumautohersteller erneut in China stark. Die Nachfrage nach den elektrifizierten Modellen ist weiterhin hoch.

Siemens baut 2 Kraftwerke in Libyen - Vertragsvolumen 700 Mio EUR

Der vor einem massiven Stellenabbau im Kraftwerksgeschäft stehende Siemens-Konzern soll in Libyen zwei Gaskraftwerke zur Stromerzeugung errichten. Die Anlagen in Misrata und Tripolis-West haben nach Angaben des Münchner DAX-Konzerns eine Gesamtleistung von 1,3 Gigawatt. Die mit dem staatlichen Energieversorger Gecol vereinbarten Aufträge, die auch langfristige Wartungsverträge umfassen, haben ein Gesamtvolumen in der Größenordnung von 700 Millionen Euro.

Zypries fordert von Siemens Abmilderung des Stellenabbaus

