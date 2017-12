Pforzheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Soeben erhielt die AKTIVBANK AG als einziges Unternehmen der Factoring-Branche die Auszeichnung "Bester Arbeitgeber im Mittelstand". Der Preis wird von der Zeitschrift Focus Business verliehen. Damit gehört das FinTech-Unternehmen zu den 1.000 besten mittelständischen Arbeitgebern. Im Branchen-Ranking der Banken und Finanzdienstleistungen zählt es zu den Top 30 Unternehmen. Die Bewertung erfolgt auf Basis von aktuellen Arbeitnehmerbewertungen auf dem Jobportal Kununu.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AKTIVBANK AG schätzen an ihrem Arbeitgeber Entscheidungsfreiräume, die flachen Hierarchien und das gute Betriebsklima.



Als besondere Kompetenz der ausgezeichneten Unternehmen hebt Robert Schneider, Chefredakteur von Focus Business, den kreativen Umgang mit digitalen Techniken hervor. Hier punktet die AKTIVBANK AG bei ihren Kunden mit branchenspezifischen digitalen Finanzdienstleistungen (www.aktivbank-factoring.de) im Factoring und in der Zentralregulierung.



Hauke Kahlcke, Vorstandsmitglied der AKTIVBANK AG, empfindet die Auszeichnung als Bestätigung der Geschäftsidee: "Unsere mittelständischen Kunden finden bei uns die persönliche, zeitnahe Betreuung durch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kombination mit digitalen Dienstleistungen, die perfekt zu ihren Bedürfnissen passen." Die Mitarbeiterzufriedenheit spiele in diesem Geschäftsmodell eine große Rolle: "Die Kunden spüren, dass ihr Gegenüber auf Augenhöhe mit ihnen spricht. Wir handeln flexibel und schnell, genau so, wie mittelständische Unternehmen es täglich auch tun." führt Kahlcke aus.



Focus Business hat 1.000 TOP-Arbeitgeber unter insgesamt 584.414 Arbeitgebern identifiziert.



Die AKTIVBANK AG ist seit 2009 eine hundertprozentige Tochter der DZB BANK GmbH und mit ihr Teil der ANWR GROUP eG.



OTS: Aktivbank AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106420 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106420.rss2



Pressekontakt: AKTIVBANK AG Stuttgarter Straße 20-22 75179 Pforzheim



Tel. 0 72 31 | 444 36 110 info@aktivbank.de www.aktivbank.de www.aktivbank-factoring.de



Ihr Gesprächspartner: Hauke Kahlcke