"Im Mittelpunkt all unserer Investitionen stehen unsere Kunden", betont Per Vinge Frederiksen, DS Smith Managing Director der Region Deutschland und Schweiz. "Unser erklärtes Ziel ist es, den Umsatz unserer Kunden zu steigern, deren Kosten zu senken und Risiken zu minimieren. Mit der Investition in diese revolutionäre digitale Drucktechnologie können wir diese Ziele auch in Zukunft erreichen. Aus der Kombination des neuen digitalen Wellpappen-Pre-Prints mit unserem Supply Cycle Denken ergibt sich eine wahre Fülle an neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten, die wir gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wollen."

"Das digitale Druckverfahren kommt ohne Druckplatten aus, daher sind auch Änderungen in letzter Minute möglich und schnellste Reaktionen auf aktuelle Promotions und Events", freut sich Stefan Kunzmann, Sales & Marketing Director bei DS Smith in der Region Deutschland & Schweiz. "Das kann insbesondere bei der Umsetzung von Marketing-Kampagnen von großem Vorteil sein. Ein ganz wesentlicher Vorteil des Digitaldrucks ist für unsere Kunden auch die deutlich kürzere Time-to-Market."

"Displays, die regional unterschiedlich oder auf unterschiedliche Händler individualisiert sind, sind nun problemlos umsetzbar, ebenso personalisierte Verpackungen. Da die Farbdeckung und nicht die Farbanzahl entscheidend ist, können Verpackungen, ...

