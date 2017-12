London - Der Start der Bitcoin-Futures an der Chicago Board Options Exchange (CBOE) hat alle unsere Erwartungen übertroffen, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro. Die Wall Street habe sich auf das erste Finanzprodukt gestürzt, das Bitcoin an regulierten Börsen handelbar mache: der Bitcoin-Markt sei um 40 Millionen Dollar gewachsen.

