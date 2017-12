Das Jahresende ist für Goldanleger immer eine besondere Zeit. Das hat aber nicht nur mit der Tax-Loss-Season in Nordamerika zu tun. Die Saisonalität der vergangenen Jahre liefert regelmäßig ein starkes Kaufsignal. Auch im Dezember 2017 scheint eine ähnliche Konstellation vorzuliegen.

Saisonalität: Eine Chance, um Geld zu verdienen

Es gibt viele Saisonalitäten am Kapitalmarkt. Es gibt die Krisenmonate (August, September und Oktober) oder auch die Jahresendrally, die 2017 bereits im Herbst stattfand. Manchmal lohnt es sich, auf Kursgewinne am Monatsanfang zu setzen, wenn aktive Fonds und ETF aus den Sparplänen neue Gelder bekommen und diese direkt am Markt investieren (müssen). Und es gibt immer auch die Tax Loss-Season. Während sie in Europa nur eine geringe Bedeutung hat, nutzen Anleger in Nordamerika und Australien diese Chance überdurchschnittlich oft. Dabei verkaufen Sie Aktien, bei denen Sie hinten liegen, um die Verluste steuerlich geltend zu machen. In Kanada und den USA geht das nur am Jahresende, oftmals fallen deshalb die Goldaktienindizes in der Zeit von Mitte November bis Anfang Dezember. Danach klappen dann alle ihre Bücher zu, im Januar werden diese Papiere regelmäßig zurückgekauft. Diese Effekte traten in den vergangenen Jahren sehr regelmäßig auf. In diesem Jahr kommt noch ein Faktor hinzu. Die Federal Reserve wird am Mittwochabend wahrscheinlich die Zinsen anheben. Im Vorfeld einer Zinserhöhung fällt der Goldpreis regelmäßig, kann in den ersten Wochen danach aber meist deutlich ...

